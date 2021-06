Etiopia: Unicef denuncia irruzione esercito nell'ufficio di Macallé (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già la scorsa settimana fonti locali avevano riferito ad "Agenzia Nova" che le truppe tigrine avevano preso il controllo di alcune aree della città di Adigrat, nel Tigrè settentrionale, ma solo per un tempo "molto breve" prima dell'intervento delle truppe eritree che in seguito l'hanno riconquistata. L'episodio giunge mentre sembra trovare riscontro la notizia secondo cui il Tplf - messo al bando dal governo federale etiope che lo considera un gruppo terroristico - avrebbe lanciato una controffensiva contro le truppe federali e i loro alleati eritrei spingendosi a sud verso il capoluogo regionale, Macallè. Il governo etiope sta affrontando una crescente pressione internazionale per porre fine ai combattimenti ed evitare una carestia nella regione del Tigrè, teatro di un cruento conflitto dal novembre scorso. Sia l'Etiopia che l'Eritrea hanno per mesi negato la presenza di militari eritrei nel Tigrè, nonostante molteplici testimonianze oculari, fino a quando nel marzo scorso l'ammissione è arrivata da parte dello stesso premier etiope. (Res)