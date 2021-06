Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, decisione su acquisto nuove fregate entro fine estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo per la selezione dell'offerta per l'acquisizione delle nuove fregate per la Marina militare ellenica sta entrando nella fase conclusiva: la decisione finale verrà presa entro la fine dell'estate. Lo ha affermato oggi il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, parlando in Parlamento ad Atene. Secondo il ministro greco, la decisione finale sarà presa sulla base delle indicazioni della Marina militare, in particolare alla luce delle sue esigenze operazionali. "E' certamente il più grande programma di armamenti per le Forze armate nell'arco di decenni, sia in termini di costi ma anche in termini di importanza, specialmente per il suo impatto sul futuro delle Forze armate e della Marina", ha dichiarato Panagiotopoulos. Il ministro ha aggiunto che il governo di Atene vuole il coinvolgimento dell'industria della difesa della Grecia per la costruzione di queste fregate "nei nostri cantieri". La Grecia, come ricorda il quotidiano "Kathimerini", sta valutando al momento le proposte per l'acquisizione di nuove fregate pervenute da sei Paesi: Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Italia e Paesi Bassi. (segue) (Gra)