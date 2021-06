Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, decisione su acquisto nuove fregate entro fine estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio giugno il governo greco ha deciso di escludere Navantia, impresa statale spagnola dell'industria della Difesa, dalla gara per l'acquisto di quattro fregate per la Marina militare greca dal valore di circa 5 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", la decisione è stata assunta dallo stesso primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis. In una nota dell'ufficio di presidenza si chiariva che "nel corso di una riunione presieduta dal primo ministro per analizzare la valutazione delle capacità per il contratto delle fregate, sono stati accettati i seguenti Paesi: Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito e Stati Uniti". Delle sette offerte iniziali per costruire le quattro fregate per la Marina greca tutte, eccetto quella spagnola, hanno superato il primo turno. (segue) (Gra)