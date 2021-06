Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, decisione su acquisto nuove fregate entro fine estate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce di Navantia si è detto "sorpreso" della decisione del governo di Atene in quanto l'azienda considera la sua offerta "solida" ed ha aggiunto di "non conoscere le ragioni di questa decisione". In un vertice ad Atene del 10 maggio scorso, il primo ministro, Pedro Sanchez, aveva affermato di aver parlato privatamente con la sua controparte greca su come aumentare la presenza delle imprese spagnole in Grecia, tra cui Navantia. I media greci hanno attribuito alla presunta mancanza di solidarietà di Sanchez con la Grecia nel conflitto con la Turchia la ragione della dura esclusione di Navantia. Secondo "El Mundo", Mitsotakis ha sostenuto Sanchez su diverse questioni europee e viceversa, ma sulle tensioni tra la Grecia e la Turchia "il disaccordo è totale, nonostante gli sforzi dello stesso Sanchez, ma anche di altri membri del governo e dell' ambasciatore spagnolo ad Atene, Enrique Viguera". (Gra)