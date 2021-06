M5s: sindaco Sala, oggi sono anima in mezzo al fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cinque stelle "oggi sono un'anima in mezzo al fiume". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro di Marco Garzonio "La città che sale" (edizioni San Paolo), ha commentato lo scontro all'interno del Movimento 5 stelle tra il garante Beppe Grillo e l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Io ho sempre detto due cose precise: spero che nel centrosinistra del presente e del futuro ci sia spazio per i 5 Stelle, ma d'altro canto so che oggi sono un'anima in mezzo al fiume e non abbiamo ancora capito dove attraccheranno", ha detto Sala, spiegando che "questo è il motivo per cui anche su Milano tengo rapporti frequenti con loro (i 5 Stelle ndr.), ma credo che in questo momento sia meglio che si vada ognuno con la sua proposta per la città. Vorrei che loro completassero questo percorso prima di fare riflessioni su possibili alleanze". A chi gli ha chiesto se si senta più vicino alle posizioni di Grillo o a quelle di Conte, Sala ha risposto che "il problema è che nessuno di noi sa se quello che esce come dietro le quinte corrisponda alla realtà, quindi è un po' presto per dare un giudizio. Bisogna capire su quale logica si stanno confrontando. Io posso solo arguire che Conte voglia immaginare dei 5 Stelle molto diversi rispetto al passato".(Rem)