Paraguay: rinviato a giudizio ex ministro dell'Agricoltura Friedmann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura del Paraguay ha reso noto oggi di aver rinviato a giudizio l'ex ministro dell'Agricoltura, Rodolfo Friedmann (2019-2020) e sua moglie, Marly Figueredo, per presunti delitti di corruzione commessi durante le sue funzioni di governatore del dipartimento di Guairà (2017-2018). I delitti ascritti a Figueredo e alla consorte, riferisce il quotidiano "Ultima Hora", vanno dal riciclaggio, concussione, conflitto di interessi e associazione a delinquere, e fanno riferimento all'assegnazione di contratti pubblici ad una società di servizi di sua proprietà. Allo stesso tempo, sostiene il pubblico ministero, l'accusato avrebbe occultato i proventi di tali contratti. Secondo l'accusa il valore degli appalti indebitamente concessi è di circa due milioni di euro. Friedmann e Figureredo sono in libertà su cauzione in attesa del processo. (Abu)