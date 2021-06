Etiopia: governo dichiara cessate il fuoco immediato e unilaterale nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha dichiarato un cessate il fuoco immediato e unilaterale nella regione del Tigrè dopo che le truppe del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) sono entrate nella città quasi otto mesi dopo la conquista da parte delle forze federali. Lo ha annunciato il governo di Addis Abeba in una nota ripresa dai media locali, precisando che il cessate il fuoco durerà fino alla fine della stagione della semina, a settembre. Il governo ha anche ordinato a tutte le autorità federali e regionali di rispettare il cessate il fuoco. "Il governo ha la responsabilità di trovare una soluzione politica al problema", ha detto il capo dell'amministrazione provvisoria del Tigrè, Abraham Belay, aggiungendo che alcuni elementi all'interno dell'ex partito di governo del Tigrè sono disposti a impegnarsi con il governo federale per un accordo. La dichiarazione giunge poco dopo che i membri dell'amministrazione provvisoria del Tigrè, nominati dal governo federale dopo la conquista di Macallè nel novembre scorso, sono fuggiti dalla capitale regionale chiedendo un cessate il fuoco per motivi umanitari in modo da poter fornire gli aiuti disperatamente necessari alla popolazione della regione, sull'orlo della carestia. (segue) (Res)