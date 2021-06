Bielorussia: Tikhanovskaja, resteremo nel Partenariato orientale, decisioni Lukashenko illegittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diplomatico è stato informato dei passi concreti per quanto concerne la risposta forzata alle azioni dell'Ue che minacciano la sicurezza nazionale della Bielorussia e causano danni diretti alla sua economia e ai suoi cittadini", si legge in una nota. Il ministero ha anche fatto sapere che "la Bielorussia sospende la sua partecipazione all'iniziativa del Partenariato orientale dell'Ue". Inoltre, la Bielorussia ha vietato l'ingresso nel Paese ai rappresentanti delle agenzie dell'Ue e di coloro che, facenti parte degli Stati membri dell’Ue, “hanno contribuito all'introduzione di misure restrittive" nei confronti di Minsk. Inoltre, la Bielorussia ha iniziato ad attuare la procedura "di sospensione dell'accordo di riammissione con l'Ue" in quanto è impossibile per Minsk adempiere ai propri obblighi alla luce delle sanzioni. "La sospensione forzata dell'accordo influirà negativamente sui rapporti con l'Unione europea nel campo della lotta all'immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata", ha aggiunto il ministero. (Res)