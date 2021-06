Roma 2021: Palozzi-Abbruzzese-Pezzella, avanti con Michetti sindaco per il bene della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo partecipato con molto piacere all'iniziativa - organizzata a Roma dal responsabile Ambiente e Periferie del comitato promotore Cambiamo Lazio e presidente della associazione 'Roma Sei Tu', Fabio Fiesole - alla quale ha preso parte anche il candidato sindaco per il centrodestra di Roma, Enrico Michetti. Una iniziativa molto partecipata e interessante, di confronto con i cittadini capitolini al fine di proporre idee e soluzioni per risolvere i problemi della nostra amata città, purtroppo messa in ginocchio dalla inadeguatezza amministrativa e istituzionale di Virginia Raggi e Cinque Stelle: dai rifiuti ai trasporti, dal decoro urbano alla vivibilità, fino alla semplificazione amministrativa, alla sicurezza e al rilancio del commercio. Davvero tanti i temi affrontati da 'Cambiamo-Coraggio Italia' insieme al candidato sindaco Michetti, che ancora una volta ha dimostrato di avere le idee chiare e un programma ambizioso per vincere e ben governare Roma Capitale". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione, Adriano Palozzi, il responsabile del comitato promotore Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese, e il responsabile del comitato promotore Cambiamo Roma, Massimo Pezzella. (Com)