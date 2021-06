Milano 2021: Sala, politica trovi la formula per confrontarsi senza polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica milanese sappia confrontarsi senza perdersi in polemiche sterili. È questo l'auspicio del sindaco Giuseppe Sala, che questa sera ha partecipato alla presentazione del libro di Marco Garzonio "La città che sale" (edizioni San Paolo). "La Milano del futuro non deve ricostruire sulle macerie come nel dopoguerra, ma deve farlo su basi diverse rispetto al passato. Questa pandemia è stata un attivatore di riflessioni profonde e ha portato a sintesi tanti pensieri che avevamo. Io non credo che si debba buttare via il buono del passato, ma si deve trovare una formula nuova. Mi auguro che la politica che si confronta sabbia dibattere sulla propria idea per la Milano del futuro senza perdersi in una polemica sterile", ha detto Sala, che parlando a margine con i giornalisti ha aggiunto: "Milano è evidente che ha grandi prospettive, ma oggi ha un problema che dobbiamo affrontare insieme. La formula non è se uno fa il vice sindaco dell'altro, ci sono tanti modi. C'è anche e soprattutto il Consiglio comunale, per confrontarsi sulla visione della città". A proposito dell'annuncio del nome del candidato del centrodestra che lo sfiderà, il sindaco di Milano ha detto: "Immagino che arriverà a breve, i tempi sono ormai maturi. Io sto continuando a fare la campagna e il sindaco: il candidato lo faccio il sabato o la sera". (Rem)