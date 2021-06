Lavoro: De Petris (Leu), proroga selettiva blocco licenziamenti non basta, evitare crisi sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di incontrare le parti sociali "prima di varare il decreto sulla proroga selettiva del blocco dei licenziamenti è un passo positivo. Ma i sindacati devono anche essere ascoltati e deve essere trovata una soluzione in grado di impedire davvero un'ondata di licenziamenti e una conseguente crisi sociale". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato Loredana De Petris. "La proroga selettiva limitata a poche categorie non basta e non sarebbe sufficiente a fronteggiare la situazione che rischia di determinarsi. Il governo deve cercare e trovare con i rappresentanti dei lavoratori una strada in grado di evitare la crisi sino a quando non saranno state messe a punto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, formule alternative a quella del licenziamento", aggiunge De Petris. (Com)