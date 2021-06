Finanza: UniCredit emette con successo primo Senior preferred Green bond per 1 miliardo di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno di UniCredit sui temi Esg ha già prodotto al 2020 una riduzione delle proprie emissioni di gas serra del 60 per cento rispetto ai valori del 2008, nell’ambito dell’impegno di lungo termine per una riduzione dell’80 per cento entro il 2030. UniCredit è anche impegnata a diventare completamente paperless e a dismettere l’utilizzo della plastica mono uso entro il 2023. In aggiunta, nel 2020 UniCredit ha aggiornato in senso restrittivo la propria coal policy con l’impegno, associato a quello dei clienti, di uscire dal finanziamento del settore entro il 2028. Il Gruppo continua a lavorare per allineare i propri portafogli UniCredit - Public creditizi agli scenari climatici dell’accordo di Parigi ed è leader nella sustainable finance, con l’obiettivo di figurare entro il 2023 nelle prime 5 posizioni nelle league table per combined Green Bonds and Esg linked loans nell’area Emea. (Com)