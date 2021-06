Italia-Slovacchia: sottosegretario Della Vedova incontra segretaria di Stato Brockova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova ha ricevuto oggi alla Farnesina la segretaria di Stato della Repubblica slovacca, Ingrid Brockova. Lo riferisce una nota della Farnesina. Al centro dell'incontro le relazioni bilaterali e la cooperazione in ambito multilaterale ed europeo, in particolare sul tema migratorio, le priorità della presidenza italiana del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, l'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali. In apertura, Della Vedova e Brocková hanno concordato sull'esigenza di lavorare insieme per la tutela dei principi dello stato di diritto e dei diritti umani, all'interno di un multilateralismo efficace e di una solida cooperazione transatlantica. Il sottosegretario ha ricordato la necessità di rafforzare la cooperazione in ambito europeo sul tema migratorio. "Apprezziamo lo spirito costruttivo mostrato dal ministro degli Esteri Korčok nella sua recente visita a Roma. Siamo convinti che la Slovacchia possa ricoprire un ruolo di facilitatore nel negoziato sul nuovo Patto sulle Migrazioni e l'Asilo, che dovrà portarci ad una gestione più equilibrata del fenomeno, che allevi la pressione sui Paesi di arrivo, anche attraverso adeguati piani di ricollocamento".Della Vedova e Brocková hanno concordato poi sulla necessità di proseguire con un impegno attivo e credibile nell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, in primo luogo superando lo stallo nel percorso europeo di Albania e Macedonia del Nord. In questa ottica, è importante valorizzare anche gli strumenti di cooperazione regionale, come l'Iniziativa Centro Europea (InCE).(Com)