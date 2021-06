Libia: inviato Onu Kubis, necessario consenso Base costituzionale per elezioni 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiungere un consenso sulla Base costituzionale è fondamentale affinché si svolgano le prossime elezioni in Libia nella data prestabilita. Lo ha dichiarato l'inviato speciale del Segretario generale per la Libia e capo della Missione delle Nazioni Unite (Unsmil), Jan Kubis, in occasione dell’apertura del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) avvenuta oggi a Ginevra. Kubis ha sottolineato che “è di fondamentale importanza” emanare la legislazione necessaria entro il primo luglio al fine di concedere all’Alta commissione elettorale nazionale libica il tempo adeguato a prepararsi alle elezioni previste il 24 dicembre prossimo. L’inviato Onu ha ricordato che mancano solo 179 giorni alle elezioni, e che finora, nonostante lo sforzo del Lpdf, non ci sono stati progressi tangibili verso una proposta che potrebbe costituire la base per un consenso. “Come sentiremo a breve, sulla base delle proposte circolate nei giorni scorsi, il Comitato consultivo ha raggiunto un consenso su una possibile Base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021”, ha proseguito Kubis, il quale ha ricordato che se non fosse possibile raggiungere un consenso, sarà necessario concordare un meccanismo per votare le diverse proposte individuate. “Vi incoraggio ad andare oltre ciò che vi divide per raggiungere un punto di incontro su una possibile Base costituzionale per le elezioni di dicembre. In questo modo, sarete all'altezza delle vostre responsabilità”, ha concluso l’inviato Kubis.(Res)