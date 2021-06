Usa-Marocco: rapporti bilaterali e Libia al centro colloquio Bliken-Bourita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti bilaterali tra gli Stati Uniti e il Marocco, la situazione in Libia e la promozione dei diritti umani sono stati i temi al centro dell’incontro, avvenuto oggi a Roma, tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita. Il colloquio è avvenuto a margine della riunione ministeriale della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, organizzata per la prima volta in Italia. “Buon incontro oggi con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita per rivedere il nostro comune interesse per la pace e la stabilità regionali e per i diritti umani, compresa la libertà di stampa”, ha affermato Blinken in una nota sul suo profilo Twitter. “Abbiamo anche discusso degli sviluppi in Libia e del nostro desiderio che il Paesi ritorni stabile e prospero”, ha aggiunto il segretario di Stato Usa.(Res)