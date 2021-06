Turchia-Russia: mercoledì ad Antalya incontro tra ministri Esteri Cavusoglu e Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov incontrerà l'omologo turco Mevlut Cavusoglu mercoledì 30 giugno ad Antalya. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo tramite una nota. "Durante l'incontro i ministri discuteranno sullo stato e sulle prospettive per lo sviluppo dei rapporti bilaterali, così come questioni cruciali dell'agenda regionale e internazionale", si legge nella nota. Altri temi di confronto saranno legati alla pandemia del Covid-19, in particolare per quanto riguarda la produzione del vaccino russo Sputnik V da parte di società turche, alle situazioni in Siria, Libia, Afghanistan, Ucraina, Caucaso meridionale e altre regioni. (Rum)