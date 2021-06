Nicaragua: ministra Esteri spagnola, nel Paese serio problema di rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nicaragua c'è un "serio problema" di rispetto dei diritti umani e dell'organizzazione di un processo elettorale "libero, trasparente e democratico". Lo ha affermato a Roma la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, aggiungendo che il mondo "aspetta di vedere se i prigionieri politici saranno rilasciati e la repressione cesserà" in quel Paese. A questo proposito, la ministra ha evidenziato che la situazione del Nicaragua sta provocando un forte "clamore" nella comunità internazionale e si aspetta di vedere quale sarà la reazione del presidente del Paese centroamericano, Daniel Ortega. "Questa è la domanda e la risposta è ovviamente a Managua (capitale del Nicaragua), non è a Madrid o a Washington, non è a Città del Messico o a Buenos Aires e tutti la aspettiamo con grande interesse", ha concluso Gonzalez Laya. Nelle ultime settimane il governo di Daniel Ortega ha condotto un'offensiva contro l'opposizione che ha portato alla detenzione dei candidati presidenziali dell'opposizione Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro e Miguel Mora. (Spm)