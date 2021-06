M5s: Conte, nessuna divergenza con Grillo su protezione imprese italiane da gruppi cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non c’è nessuna frizione su questo punto. Ho lavorato molto sul fronte del Golden power per avere un chiaro perimetro di sicurezza cibernetica per il Paese”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa rispondendo ad una domanda di “Agenzia Nova” sulla possibile divergenza di vedute con il Garante del Movimento cinque stelle sulla protezione delle grandi imprese italiane del digitale da interessi di gruppi cinesi. “Su questo fronte non c’è un tema di discussione con Grillo”, ha aggiunto. (Rin)