- La lotta contro lo Stato islamico (Is) deve continuare: "la Francia resta mobilitata su questa priorità della sicurezza per i nostri compatrioti, sui piano politico e militare". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. "Ho portato questo messaggio in occasione della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh a Roma oggi", ha piegato il ministro.(Frp)