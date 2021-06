Repubblica Ceca: ambasciata russa riceve domanda di risarcimento per esplosioni a Vrbetice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo in Repubblica Ceca, Alexander Zmeevsky, ha ricevuto una richiesta formale di risarcimento per le esplosioni avvenute a Vrbetice nel 2014. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". A consegnare la richiesta è stato il viceministro degli Esteri ceco, Martin Smolek. La nota diplomatica di cui Smolek è stato portatore asserisce la responsabilità giuridica della Russia per il coinvolgimento di agenti dei propri servizi segreti militari (Gru) nelle esplosioni dei depositi di munizioni di Vrbetice a fine 2014 ed esige un risarcimento pieno dei danni provocati. Smolek ha segnalato anche alla rappresentanza diplomatica russa a Praga che la decisione di includere la Repubblica Ceca nella lista dei Paesi "non amichevoli" di Mosca costituisce una violazione del diritto internazionale. (Vap)