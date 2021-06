Covid: a Milano tornano Consigli comunali a distanza, una sola seduta in presenza a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo solo una settimana dal ritorno integrale dei consiglieri comunali nell'aula di Palazzo Marino, l'assemblea milanese sperimenterà una nuova modalità, con riunioni in presenza alternate a quelle a distanza. Oggi, infatti, il Consiglio comunale si sta svolgendo in aula, mentre mercoledì e giovedì la seduta è convocata per via telematica. A deciderlo è stato l'ufficio di presidenza, che - fanno sapere dal Comune - dopo aver raccolto le osservazioni della conferenza dei capigruppo, ha ritenuto "opportuno alternare la presenza in aula con le sedute a distanza, bilanciando l'esigenza di preservare il funzionamento dell'organo consiliare presso la propria sede nell'aula di palazzo Marino con la tutela della salute dei partecipanti alle sedute". Una prudenza consentita dal quadro normativo, dato che lo stato di emergenza durerà almeno fino al 31 luglio e decisa alla luce del fatto che, con i contagi non ancora azzerati, l'aula di Palazzo Marino durante le assemblee accoglie al chiuso una cinquantina di persone tra consiglieri e dipendenti comunali. L'alternanza tra sedute in presenza e sedute a distanza non è piaciuta al consigliere di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che in una commenta: "Mentre l'Italia inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel, per Palazzo Marino il peggio deve ancora venire. Solo così si motiva la decisione di tornare a convocare tutti i Consigli comunali da remoto". (segue) (Rem)