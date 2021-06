Covid: a Milano tornano Consigli comunali a distanza, una sola seduta in presenza a settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cosa bizzarra - osserva De Corato - è che dal 24 maggio avevamo iniziato a riunirci in modalità mista, per poi passare alla presenza totale in aula il 21 giugno. Ora, avocando una teoria alquanto strana secondo la quale troppe sedute in presenza, anche se tutte con strumenti di protezione e distanziamento, potrebbero essere pericolose, da mercoledì 30 giugno si torna tutti a partecipare via teams dalla propria poltrona, cucina o giardino". Per l'esponente di Fratelli d'Italia "è del tutto chiaro quale sia il reale motivo di questa decisione: in aula il dibattito è democratico, mentre via web pende solo dalla parte della maggioranza. Mercoledì dovremo discutere il farneticante 'Piano Clima' e sono certo che la maggioranza in aula non reggerebbe un eventuale confronto. Non è la variante delta che preoccupa il centrosinistra, bensì il democratico confronto. In Comune c'è un nuovo ceppo: quello illiberale". De Corato ha fatto sapere di averne già parlato con il prefetto di Milano, Renato Saccone. (Rem)