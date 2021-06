© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il trasformismo è effetto, non una causa. Cause sono debolezza partiti, cambi di alleanze, destrutturazione sistema attraverso 'riforme' scriteriate come il taglio dei parlamentari. Di tutto si può discutere, ma serve lavorare su cause, non inseguire effetti. Serve riflessione seria". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.(Rin)