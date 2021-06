Giustizia: Bergamini, centrodestra finalmente unito su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un fatto positivo che le forze di centrodestra siano impegnate per riformare una giustizia che così com'è non è giusta, anche attraverso l'iniziativa referendaria promossa dalla Lega. Lo dichiara Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del governo Draghi. "Quando si parla di costruzione di un centrodestra unito si deve partire proprio da questo, dalla condivisione autentica di temi caratterizzanti e dall'impegno collettivo verso il raggiungimento degli stessi obiettivi. Ricordo i tempi - fortunatamente ormai lontani - in cui eravamo da soli a chiedere che il tema della giustizia diventasse priorità nell'agenda del Parlamento e del governo, di qualunque governo. Ora ci siamo, ed è evidente che nelle forze politiche è maturata una consapevolezza che pensiamo farà la differenza nel cammino riformatore che abbiamo davanti a noi", afferma Bergamini, secondo cui "è ormai chiaro a tutti che per compiere un concreto mutamento nel nostro Paese, in termini economici, politici e sociali, è importante mettere in campo una riforma della giustizia, e oggi la sintonia con gli alleati su questo tema è una vittoria culturale di Forza Italia. Un risultato che deve trasformarsi in un vero e proprio cambiamento politico. Insieme faremo ogni sforzo affinché ciò avvenga".(Com)