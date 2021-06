Germania-Spagna: incontro sottosegretari Esteri, focus su relazioni bilaterali e futuro dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per l'Unione europea spagnolo, Juan González-Barba, ha incontrato oggi a Palma di Mallorca Michael Roth, sottosegretario tedesco agli Esteri con delega agli Affari europei. Durante l'incontro è stato ribadito il "dinamismo" delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, così come la "grande armonia" sulle principali questioni dell'agenda europea. "Spagna e Germania hanno una relazione bilaterale molto fluida sia a livello politico che economico, ma soprattutto a livello di contatti tra le rispettive popolazioni", ha evidenziato il governo di Madrid in una nota, aggiungendo che i due Paesi "condividono valori europei comuni, come il rispetto dello Stato di diritto, la promozione della democrazia e dei diritti fondamentali". (segue) (Spm)