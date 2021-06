Germania-Spagna: incontro sottosegretari Esteri, focus su relazioni bilaterali e futuro dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gonzalez-Barba e Roth hanno condiviso l'importanza del momento attuale per l'Europa, una volta poste le basi della campagna di vaccinazione e dei piani di recupero. "È il momento di mostrare i risultati della solidarietà europea e di recuperare la mobilità grazie al certificato digitale dell'Ue", hanno sottolineato i due sottosegretari. Gonzalez-Barba e Roth hanno discusso lo stato dei negoziati sul patto europeo di migrazione e asilo, la situazione del vicinato meridionale, la ratifica dell'accordo commerciale Ue-Mercosur, le relazioni con il Regno Unito e la Conferenza sul futuro dell'Europa. È stato, inoltre, affrontato l'impatto del turismo, particolarmente rilevante per le isole Baleari spagnole, e la priorità per il governo delle locale di promuovere un turismo sostenibile e sicuro. (Spm)