Slovacchia: premier Heger riceve la commissaria Ue per la Coesione e le Riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier slovacco, Eduard Heger, ha ricevuto oggi a Bratislava la commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio slovacca. "Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e il fondo per la ripresa sono un'enorme opportunità per far avanzare la Slovacchia. Vogliamo usare le risorse nel modo più efficiente possibile e non sprecare un singolo euro", ha dichiarato Heger. Durante il loro colloquio hanno parlato anche dell'incapacità talvolta esibita da Bratislava nel chiedere i fondi europei in passato. "Non vogliamo essere puniti per gli errori dei precedenti governi. L'esecutivo sotto la mia guida vuole ottenere i fondi in modo rapido ed efficiente", ha detto il premier. Ferreira ha riferito che un dialogo permanente è necessario per l'ulteriore sviluppo del Paese. "Avete un grande potenziale, non solo geografico ma anche industriale e culturale. La vicinanza di Vienna e di altre città europee è un'opportunità di sviluppo", ha affermato al commissaria. All'incontro ha preso parte anche la ministra degli Investimenti, dello Sviluppo regionale e della Digitalizzazione, Veronika Remisova. (Vap)