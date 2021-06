Milano: Amsa, possibili disservizi e ritardi per sciopero di mercoledì 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della dichiarazione di sciopero generale proclamato dalle principali Organizzazioni Sindacali di categoria, Amsa informa in una nota rivolta ai cittadini di Milano e dei comuni della Città Metropolitana e della Provincia di Varese serviti da Amsa che mercoledì 30 giugno potrebbero esserci disservizi e ritardi nei servizi svolti quotidianamente dall’Azienda. Amsa conferma l’espletamento delle seguenti prestazioni essenziali: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali ed attività similari, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, caserme e carceri; pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20 per cento delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni. Si segnala inoltre la chiusura delle riciclerie cittadine. Amsa recupererà eventuali disservizi nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per i disagi che potrebbero verificarsi. (Com)