Rifiuti: Michetti, non serve Protezione civile ma che si attivino Regione Lazio e Comune Roma

- In replica all'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, che stamattina, in un'intervista a "Il Messaggero", ha ipotizzato il ricorso alla Protezione civile per togliere i rifiuti dalle strade di Roma, il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, in una nota spiega: "Non serve invocare la Protezione civile per la questione dei rifiuti. Il problema è che non ci sono impianti adeguati o liberi per accogliere e trattare i rifiuti. E su questo - aggiunge - la Protezione civile, con tutto il suo straordinario bagaglio di risorse umane e tecniche, non può fare molto. Sono Regione e Comune che si devono attivare per risolvere la crisi che hanno creato", conclude Michetti. (Rer)