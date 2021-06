Francia: Macron, non cambierò il primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha assicurato che nel prossimo mese non sostituirà il primo ministro, Jean Castex, nonostante il deludente risultato ottenuto dal partito di maggioranza, La République en marche, alle ultime elezioni regionali e dipartimentali. "Le elezioni locali non richiedono conseguenza nazionali", ha detto Macron in un'intervista rilasciata al settimanale "Elle". "L'astensionismo non è una fatalità", ha detto Macron. Il capo dello Stato ha spiegato il forte tasso di astensionismo, arrivato a circa il 66 per cento al ballottaggio, considerandolo una conseguenza della crisi del coronavirus. "Queste elezioni sono arrivate in un momento in cui non c'era il ritmo del Paese", ha detto il presidente. "Il mio ruolo era quello di fare in modo che ci fosse un consenso politico sulla data di questo scrutinio, e in nessun caso dare l'impressione che manipolavo il calendario elettorale", ha aggiunto Macron. L'intervista di "Elle" a Macron verrà diffusa nella sua integralità il primo luglio.(Frp)