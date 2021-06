Milano: cda Scala approva all'unanimità la riforma organizzativa presentata da Sovrintendente Meyer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro alla Scala comunica in una Nota che Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato all’unanimità la riforma organizzativa presentata dal Sovrintendente e Direttore Artistico Dominique Meyer. La riforma, spiega la Nota, è tesa a snellire e rendere più efficiente la struttura amministrativa della Fondazione. Le deleghe saranno ridisegnate secondo una prospettiva di decentramento e di responsabilizzazione dei dirigenti, che riporteranno direttamente al Sovrintendente superando l'intermediazione della Direzione Generale. Le procedure saranno semplificate e verrà sviluppata la pianificazione a tutti i livelli. Infine saranno potenziati i sistemi informativi per favorire la transizione tecnologica.(Com)