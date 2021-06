Regno Unito: ministro Salute Javid conferma abbandono restrizioni anti Covid il 19 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro della Salute britannico Sajid Javid ha confermato che il giorno in cui le restrizioni anti Covid in Inghilterra saranno definitivamente abbandonate sarà il 19 luglio. Javid, in un discorso tenuto alla Camera dei comuni, ha affermato di non vedere "alcun motivo per andare oltre quella data obiettivo". Il ministro ha poi spiegato che nonostante il numero di casi Covid stia effettivamente salendo nel Paese, il numero di decessi è per il momento rimasto molto basso, sottolineando come nessun allentamento delle restrizioni verrà "con rischi zero" e che "dobbiamo imparare a vivere con il Covid 19". Javid ha poi detto che il governo è consapevole del fatto che "le persone e le imprese hanno bisogno di certezze, pertanto vogliamo che ogni passo sia irreversibile" e che "le restrizioni alle nostre libertà devono giungere al termine". Il Regno Unito ha registrato oltre 116 mila casi di Covid 19 negli ultimi sette giorni, un incremento del 70 per cento rispetto alla settimana precedente, ma il tasso di mortalità è "solo" di uno su mille, mentre al picco del contagio in inverno era 1 su 60.(Rel)