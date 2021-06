© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano "renda vincolante il Pilastro europeo dei diritti sociali". Lo chiede su Twitter il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che aggiunge come la sua organizzazione "continuerà per tutto il 2021" a lottare "per portare a zero le morti sul lavoro con la campagna 'Zero morti sul lavoro'". (Rin)