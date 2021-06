Repubblica Ceca-Russia: ministero Esteri Mosca, Praga conferma status di Paese ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha confermato il suo status di Paese ostile nei confronti della Russia presentando formale richiesta per compensazioni riguardo la vicenda delle esplosioni nel deposito militare di Vrbetice nel 2014. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Secondo la portavoce russa, con questa decisione i politici cechi hanno dimostrato "incomprensibilmente" di aver ragionato per mesi a come "peggiorare ulteriormente i rapporti bilaterali". "Si sono messi sulla lista dei Paesi non amici della Russia. E confermano questo status con ogni nuova dichiarazione e azione selvaggia", ha aggiunto Zakharova scrivendo sul suo canale Telegram. (segue) (Rum)