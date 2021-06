Italia-Montenegro: Lamorgese incontra vicepremier Abazovic, Roma sostiene percorso riforme per accesso a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato il vice primo ministro del Montenegro con delega alla Sicurezza, Dritan Abazovic, al quale ha confermato che l’Italia sostiene con forza il percorso di riforme in grado di aprire al suo Paese le porte dell’Unione europea, anche incentivando il supporto operativo a progetti europei di contrasto alla criminalità organizzata e per il consolidamento dello Stato di diritto. La responsabile del Viminale - si legge in una nota - ha ribadito la necessità di accrescere l’impegno comune per affrontare il fenomeno dei flussi migratori irregolari lungo la rotta balcanica, seguendo un approccio mutato perché la situazione nelle aree di crisi deve essere gestita insieme dai Paesi balcanici e dall’Unione europea. Per quanto riguarda la prospettiva di rafforzare la collaborazione di polizia tra Italia e Montenegro, che è già molto intensa, il ministro dell’Interno ha indicato tra le priorità l’attività investigativa comune per la ricerca e la cattura dei latitanti condannati dalla Autorità giudiziaria italiana e il contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali, auspicando che possa essere rapidamente finalizzata l’Intesa tecnica tra i due Paesi contro il narcotraffico.(Com)