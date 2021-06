© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane gioca con i cani e si tuffa nella fontana in piazza di Santa Maria in Trastevere a Roma. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dal comitato Emergenza Trastevere e mostra il giovane a torso nudo e in pantaloncini che lascia giocare i cani nella fontana e poi immerge le gambe anche lui. Il filmato, a quanto si apprende da esponenti del comitato, è stato registrato nella mattinata di oggi. (Rer)