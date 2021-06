Taiwan: il 30 giugno incontro su negoziati commerciali con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha incaricato il vice rappresentante per il Commercio Yang Jen-ni di riprendere i negoziati commerciali con gli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo quadro sul commercio e gli investimenti (Tifa) e l'incontro si terrà il 30 giugno in via telematica. Lo ha reso noto l'Istituto statunitense a Taiwan (Ait), che ha definito il Tifa come "un forum per il dialogo commerciale tra Taipei e Washington che copre una serie di questioni commerciali e di investimento". I prossimi colloqui riguarderanno una serie di argomenti, tra cui la protezione della proprietà intellettuale, la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento e le future aree di miglioramento. L'accordo tra Taiwan e Usa è stato firmato per la prima volta nel 1994 a Washington. Ci sono stati dieci precedenti forum commerciali, l'ultimo nel 2016. "Il governo taiwanese è impaziente di riavviare i colloqui commerciali con gli Stati Uniti, il secondo partner commerciale dell'isola, con un commercio combinato di quasi 91 miliardi di dollari nel 2020", secondo quanto riferito dall'istituto. (Cip)