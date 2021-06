Milano: Sistema trasporti, Comune convoca taxi e non Ncc, noi danneggiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' comprensibile che a Milano l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli e il vicesindaco, Anna Scavuzzo abbiano iniziato la campagna elettorale dai tassisti seppur il loro ruolo istituzionale dovrebbe suggerire un comportamento nell'interesse di tutte le categorie e soprattutto dei cittadini". Così in una nota congiunta Daniele Galli, presidente di Sistema trasporti Lombardia e Francesco Artusa, presidente azionale di Sistema trasporti. "Ci preoccupa molto leggere che sia stato siglato un accordo tra i sindacati taxi, la prefettura e il comune di Milano. Ufficialmente il tema è il contrasto all'abusivismo, battaglia che condividiamo al 100 per cento - aggiungono - Ma perché non convocare il comparto Ncc altrettanto danneggiato da questa piaga per un contributo di esperienza e proposte? La risposta potrebbe stare in una parte di quanto si è appreso dalla stampa, ovvero l'annuncio che verranno colpiti gli Ncc con autorizzazioni non rilasciate dal comune di Milano. Su quali basi? Con quale legittimità comunale? Una (brutta) legge c'è, anche questa voluta dai tassisti, anche questa senza alcun coinvolgimento degli Ncc ma fortemente ridimensionata dalla corte costituzionale nel 2020". (Com)