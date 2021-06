Taiwan: peschereccio cinese fermato a largo di isole Penghu per pesca di frodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un peschereccio cinese e il suo equipaggio sono stati fermati dalle autorità taiwanesi dopo essere stati trovati a praticare bracconaggio ittico nelle acque vicino alle isole Penghu rivendicate da Taiwan. Lo ha reso noto l'Amministrazione della Guardia costiera locale. Il peschereccio Aonanao 31201 è stato identificato a sconfinare e operare illegalmente in acque a 20,7 miglia nautiche a ovest dell'isolotto di Huayu nell'arcipelago di Penghu. In risposta, la Guardia costiera ha emesso tre avvertimenti, fino a che la nave cinese ha consentito l'ispezione. Salendo a bordo, la pattuglia di Penghu ha rinvenuto circa 760 chilogrammi di pesce che sono stati successivamente gettati in mare. La nave e i suoi sette membri dell'equipaggio, compreso il capitano soprannominato Chen, sono stati presi in custodia dalla Guardia costiera. Il caso sarà gestito in base alla legge che regola le relazioni tra Taiwan e la Cina continentale. Secondo la Guardia costiera, sei pescherecci cinesi sono stati catturati a caccia di frodo nelle acque vicino a Penghu da maggio, quando è iniziato un divieto annuale di pesca estivo di tre mesi nelle acque a nord, est e sud della Cina.(Cip)