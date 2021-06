Euro 2020: commissario, ricordo mascherina obbligatoria in Fan zone a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi si può non indossare la mascherina all’aperto ma resta l’obbligo nei luoghi di assembramento, come lo Stadio e la Fan sone, sia al Football village in piazza del Popolo sia alla Public viewing in via dei Fori Imperiali. Rispettiamo sempre le regole e continuiamo a viverci Uefa Euro 2020 in totale sicurezza". Lo scrive in un post su Facebook il commissario straordinario per Uefa Euro 2020, Daniele Frongia. (Rer)