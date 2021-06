Auto: De Filippo (Pd), bene sindacati, governo riconvochi tavolo con Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo il mio sostegno all'iniziativa promossa dalle principali sigle sindacali per chiedere al governo di riconvocare il tavolo con Stellantis e riprendere il dialogo sul futuro industriale e occupazionale degli stabilimenti italiani. Lo dichiara Vito De Filippo, deputato del Partito democratico. "Nei mesi scorsi abbiamo più volte posto all'attenzione del governo la situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi, visto anche il perdurare di una situazione di tensione, e io stesso ho presentato un'interrogazione in commissione Attività produttive. Quello dell'auto è un settore strategico, soprattutto se accompagnato da forti investimenti nella transizione energetica. Lo stabilimento di Melfi occupa più di 14mila persone, tra dipendenti e indotto, e rappresenta uno snodo fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno. Il governo - conclude De Filippo - raccolga l'invito dei sindacati e apra nuovamente un tavolo di discussione. Noi del Partito democratico siamo al lavoro, non da oggi, affinché si possa giungere ad una conclusione positiva della vicenda, nell'interesse dei tanti lavoratori e dello sviluppo del Paese". (Com)