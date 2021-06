Parlamento: Pd, superare alcuni vuoti e aporie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superare alcuni vuoti e aporie. È quanto si legge nella proposta del Partito democratico (Pd) di riforma dei regolamenti della Camera presentata oggi in conferenza stampa. "Prorogare i poteri degli organi interni di tutela giurisdizionale, che oggi decadono a fine legislatura, fino alla nomina dei nuovi componenti", sottolinea la nota Pd, che aggiunge: "Obbligare i gruppi parlamentari a disciplinare le regole per l’espulsione di un deputato, che in ogni caso dovrà essere decisa a maggioranza assoluta". (Rin)