Roma: De Vecchis (Lega), su rifiuti cittadini pagano scaricabarile Raggi-Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rischio sanitario per Roma è ormai dietro l'angolo a causa del costante rimpallo di responsabilità tra Raggi e Zingaretti, con i cittadini abbandonati a se stessi e costretti a patire gli effetti di questo indegno teatrino". Lo dichiara in una nota William De Vecchis, senatore della Lega. "Sono ormai troppi anni che queste scene vanno avanti e l'ordinanza urgente per la discarica di Albano è comunque tardiva rispetto ad un lavoro che non è mai stato fatto - aggiunge -. Interi quartieri di Roma sono invasi dai rifiuti, diversi animali si nutrono con i residui dei cassonetti ed il grande caldo di questi giorni aumenta il rischio di un'emergenza sanitaria vera e propria. Cinque anni di Giunta Raggi alla guida di Roma insieme ad una Regione Lazio gestita dal Pd di Zingaretti hanno lasciato la nostra città senza un piano rifiuti. Roma merita di meglio". (com)