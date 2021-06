Rifiuti: sindaco Albano Laziale, inaccettabile ordinanza Raggi su discarica, daremo battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, rispetto all'intenzione della sindaca di Roma e Città metropolitana Virginia Raggi di disporre un'ordinanza urgente per imporre la riapertura della discarica in quel territorio, interpellato da "Agenzia Nova" si dice pronto a dar battaglia. "Ritengo inaccettabile l'idea di Raggi, siamo pronti insieme a tutti i cittadini e alle associazioni ambientaliste del territorio a dare battaglia - ha detto Borelli -. Siamo pronti in ogni sede istituzionale e con ogni mezzo legale a contrastare questa ordinanza che ha dell’incredibile. Si taccia qualcuno di incapacità, quando invece questa scelta dimostra pienamente l’incapacità di Raggi che propone quest'ordinanza - ha sottolineato Borelli -. Vorrei invitare la sindaca Raggi a venire qui ad Albano Laziale e a vedere come si fa la raccolta differenziata, venga a prendere esempio da chi la raccolta differenziata la fa da anni, e non ha bisogno di grandi discariche per smaltire i rifiuti misti come invece purtroppo deve fare Roma".(Rer)