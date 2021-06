decreto Fondone: Flati, finanziamenti maggiori a misure M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono intervenuta in discussione generale sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui si affiancano anche altre misure urgenti per gli investimenti. Parliamo di ben 30 miliardi complessivi da spendere tra il 2021 e il 2026 destinati alle infrastrutture, al sostegno delle imprese, alla sanità, all'ambiente, temi cruciali in un momento delicato come quello che stiamo vivendo". Lo dichiara Francesca Flati, portavoce del M5s in Commissione Bilancio alla Camera. "I due finanziamenti singoli più cospicui – aggiunge - riguardano misure ideate e fortemente volute dal Movimento 5 Stelle: il superbonus 110 per cento e il piano di agevolazioni agli investimenti delle imprese in Transizione 4.0. Il Movimento 5 Stelle – conclude la deputata - sarà sempre in prima linea per garantire a tutti i cittadini adeguate opportunità di ripresa". (com)