Vaccino: Abruzzo, anche odontoiatri coinvolti in campagna

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di questa mattina, ha deliberato, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, l'intesa per il coinvolgimento degli odontoiatri nella campagna vaccinale anti Covid-19. I contenuti del Protocollo regionale da sottoscrivere sono stati condivisi con i presidenti provinciali Cao (Commissione albo odontoiatri) presso gli ordini professionali territoriali dei medici chirurghi e odontoiatri e con il Presidente regionale Andi (Associazione nazionale dentisti italiani). Sempre nel coso della stessa riunione l'esecutivo abruzzese ha approvato anche il documento tecnico relativo al Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) e le Linee guida regionali per la diagnosi e il trattamento della fibromialgia. In attesa del riconoscimento della sindrome tra le patologie croniche ed invalidanti da parte della Commissione per l'aggiornamento Lea non sono previste al momento specifiche esenzioni per cui si intendono applicabili solo quelle previste dalla normativa Dpcm Lea 2017.(Gru)