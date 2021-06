Usa: Corte suprema conferma legge a tutela degli studenti transgender 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere in vigore la legge federale che permette agli studenti transgender di utilizzare bagni che rispettino la loro identità di genere all’interno delle scuole. Come riporta l’emittente “Cnn”, il caso vede protagonista Gavin Grimm, un ragazzo transgender che nel 2015 ha intentato una causa legale con la sua scuola in Virginia che gli ha vietato l’uso del bagno per gli uomini “per tutelare la privacy di tutti gli studenti”. Grimm ha aperto la disputa contro l’istituto sostenendo che la politica della scuola violi il Titolo IX e la clausola sulla parità di protezione della Costituzione degli Stati Uniti. "Sono felice che la mia lotta di anni per esser considerato dalla mia scuola per quello che sono sia finita”, ha dichiarato Grimm, aggiungendo che “essere costretto a usare la stanza dell'infermiera, un bagno privato o il bagno delle ragazze è stato umiliante per me, e dover andare nei bagni fuori mano ha interferito gravemente con la mia istruzione". (segue) (Nys)