Ue: Dombrovskis, economie torneranno a livelli pre crisi il prossimo anno

- Le economie dell'Unione europea torneranno ai livelli pre crisi il prossimo anno. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alle commissione economica e lavoro del Parlamento europeo. "Le prospettive economiche sono più favorevoli rispetto alle previsioni di qualche mese fa" e "prevediamo forti tassi di crescita per il 2021 e 2022", ha detto. "Per l'Ue, il risultato economico tornerà quest'anno ai livelli pre-crisi. Rimangono divergenze tra gli Stati membri, ma ci aspettiamo che quasi tutte le economie il prossimo anno saranno tornate ai livelli pre-crisi", ha aggiunto. Dombrovskis ha ricordato che la clausola di salvaguardia generale che sospende il Patto di stabilità e crescita sarà attiva nel 2022, "ma non più nel 2023" e che il sostegno alla ripresa e all'economia dovrebbe rimanere quest'anno e l'anno prossimo e non essere rimosso. Infine, "i Paesi con alti debiti dovrebbero perseguire politiche prudenti", ha ribadito. (Beb)