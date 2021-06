Ue: Gentiloni, obiettivo Recovery non solo ripresa, ma crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di next Generation Eu non è solo la ripresa delle economie, ma andare oltre i livelli del 2019 e ottenere un percorso sostenibile. Lo ha detto, in audizione alle commissioni economica e per l'occupazione del Parlamento europeo, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Il nostro obiettivo, l'obiettivo di Next Generation Eu, non è solo la ripresa delle nostre economie, per tornare ai livelli del 2019. Il nostro obiettivo è quello di andare oltre questi livelli, di crescere e riuscire a ottenere un percorso sostenibile per la ripresa", ha detto. "Sarà importante tenere conto della revisione del Six Pack e del Two Pack. L'esito di questa revisione determinerà molti aspetti del nostro modo di operare", ha aggiunto Gentiloni. "La revisione è al momento bloccata e dovrà riprendere in autunno, quando la ripresa sarà ben avviata", ha ricordato. (Beb)