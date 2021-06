Ue: Commissione, 800 milioni di euro in 16 Paesi con React Eu per politica coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver erogato oggi 800 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito di Next Generation Eu. I pagamenti effettuati oggi andranno a 41 programmi nazionali e regionali in 16 Stati membri (Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Estonia Austria, Danimarca, Finlandia, Bulgaria, Svezia, Portogallo e Croazia) per l'iniziativa Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (React-Eu), l'iniziativa che aiuta gli Stati membri a finanziare la risposta alle crisi e le misure di ripresa a seguito della pandemia di coronavirus. I fondi nell'ambito di React-Eu costituiscono risorse aggiuntive per i programmi esistenti della politica di coesione. L'erogazione segue la prima operazione di prestito nell'ambito di Next Generation Eu, dove l'obbligazione decennale da 20 miliardi di euro è stata la più grande emissione obbligazionaria istituzionale in Europa e l'importo più elevato raccolto dall'Ue in un'unica transazione. Entro la fine di quest'anno, la Commissione intende raccogliere circa 80 miliardi di euro in finanziamenti a lungo termine, da integrare con progetti di legge Ue a breve termine. (segue) (Beb)